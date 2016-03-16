Ахметова (Исмагилова) Гульчира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Исмагилова) Гульчира

Место рождения

д. Новые Чечкабы

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
1962 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Сулейманов Исмагил

Мать: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Ахметов Фирдус

Отец ребёнка: Ахметов Расых

Рождение ребёнка
20.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Расых

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Ахметов Сает

Отец ребёнка: Ахметов Расых

Рождение ребёнка
04.01.1962

Сын: Ахметов Салих

Отец ребёнка: Ахметов Расых

Смерть
16.03.2016
Похороны
Неизвестно

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