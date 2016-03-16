Ахметова (Исмагилова) Гульчира
Место рожденияд. Новые Чечкабы
Дата рождения15.03.1928
Дата смерти16.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Ахметов Фирдус
Отец ребёнка: Ахметов Расых
Рождение ребёнка
20.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Расых
Рождение ребёнка
30.08.1958
Сын: Ахметов Сает
Отец ребёнка: Ахметов Расых
Рождение ребёнка
04.01.1962
Сын: Ахметов Салих
Отец ребёнка: Ахметов Расых
Смерть
16.03.2016
Похороны
Неизвестно