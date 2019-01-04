Ахметов Салих
Место рождениядер.Новые Чечкабы
Дата рождения04.01.1962
Дата смерти11.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962
Отец: Ахметов Расых
Бракосочетание
31.07.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2020