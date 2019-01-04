Ахметов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Салих

Место рождения

дер.Новые Чечкабы

Дата рождения

04.01.1962

Дата смерти

11.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962

Отец: Ахметов Расых

Мать: Ахметова (Исмагилова) Гульчира

Бракосочетание
31.07.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2020

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