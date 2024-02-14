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Сулейманов Исмагил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

09.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Камалетдинов Сулейман

Мать: Камалетдинова Бибигазизя

Рождение ребёнка
1910

Сын: Исмагилов Идрис

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
1913

Сын: Исмагилов Ильяс

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
1916

Сын: Исмагилов Габетдин

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
21.10.1918

Сын: Исмагилов Габдрашит

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Камалова (Сулейманова) Рашида

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
16.08.1925

Дочь: (Исмагилова) Миннегаян

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Рождение ребёнка
15.03.1928

Дочь: Ахметова (Исмагилова) Гульчира

Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Смерть
09.05.1958

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