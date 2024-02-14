Сулейманов Исмагил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти09.05.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Камалетдинов Сулейман
Мать: Камалетдинова Бибигазизя
Рождение ребёнка
1910
Сын: Исмагилов Идрис
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
1913
Сын: Исмагилов Ильяс
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
1916
Сын: Исмагилов Габетдин
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
21.10.1918
Сын: Исмагилов Габдрашит
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Камалова (Сулейманова) Рашида
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
16.08.1925
Дочь: (Исмагилова) Миннегаян
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Рождение ребёнка
15.03.1928
Дочь: Ахметова (Исмагилова) Гульчира
Мать ребёнка: Сулейманова (Зиннатова) Файруза
Смерть
09.05.1958