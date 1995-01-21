Исмагилов Габдрашит
Место рожденияд. Новые Чечкабы
Дата рождения21.10.1918
Дата смерти21.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918
Военная награда
Неизвестно
Исмагилов Абдрашит Исмагилович мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1918 Место призыва Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 891 сп 189 сд ЛенФ ( 891 сп, 189... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Исмагилов Абдрашит Исмагилович Дата рождения __.__.1918 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1947
Сын: Исмагилов Жэгъфер
Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян
Рождение ребёнка
21.10.1950
Рождение ребёнка
1953
Сын: Исмагилов Фарих
Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян
Рождение ребёнка
28.02.1955
Рождение ребёнка
05.01.1957
Рождение ребёнка
10.04.1965
Смерть
21.01.1995