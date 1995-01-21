Исмагилов Габдрашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Габдрашит

Место рождения

д. Новые Чечкабы

Дата рождения

21.10.1918

Дата смерти

21.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1953 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1918

Отец: Сулейманов Исмагил

Мать: Сулейманова (Зиннатова) Файруза

Военная награда
Неизвестно
Исмагилов Абдрашит Исмагилович мл. сержант В архив Дата рождения __.__.1918 Место призыва Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 891 сп 189 сд ЛенФ ( 891 сп, 189... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Исмагилов Абдрашит Исмагилович Дата рождения __.__.1918 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Наименование награды Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
1947

Сын: Исмагилов Жэгъфер

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Рождение ребёнка
1953

Сын: Исмагилов Фарих

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Рождение ребёнка
05.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Рождение ребёнка
10.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова Нургаян

Смерть
21.01.1995

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