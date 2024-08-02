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Горин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Вычислено 1740 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1808 г.р.

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: Горин Михаил Андреевич

Мать: Горина Федосья Степановна

Бракосочетание
До 1787 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Горин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Горин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Горин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: Горин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Дочь: (Горина) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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