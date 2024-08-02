Горин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.
Отец: Горин Михаил Андреевич
Бракосочетание
До 1787 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Горин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Дочь: (Горина) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно