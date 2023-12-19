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Горин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788 ст.

Дата смерти

1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.

Отец: Горин Василий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1809 ст.

Жена: Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.

Сын: Горин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Горин Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна

Смерть
1854 ст.

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