Горин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788 ст.
Дата смерти1854 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788 ст.
Отец: Горин Василий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1809 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.
Сын: Горин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Горин Гаврила Григорьевич
Мать ребёнка: Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна
Смерть
1854 ст.