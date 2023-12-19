Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.
Отец: Плотников Михаил Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1809 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.
Сын: Горин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Горин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Сын: Горин Гаврила Григорьевич
Отец ребёнка: Горин Григорий Васильевич