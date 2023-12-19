Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина (Плотникова) Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.

Отец: Плотников Михаил Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1809 ст.

Муж: Горин Григорий Васильевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.03.1820 ст.

Сын: Горин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Горин Григорий Васильевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Сын: Горин Гаврила Григорьевич

Отец ребёнка: Горин Григорий Васильевич

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