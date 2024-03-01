Шлёнкина (Кузьмина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

19.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1905

Отец: Кузьмин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлёнкин Михаил

Образование
Неизвестно
Смольный
Рождение ребёнка
06.08.1926

Дочь: Опякина (Шлёнкина) Людмила

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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