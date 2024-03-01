Шлёнкина (Кузьмина) Антонина
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения19.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1905
Отец: Кузьмин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлёнкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлёнкин Михаил
Образование
Неизвестно
Смольный
Рождение ребёнка
06.08.1926
Дочь: Опякина (Шлёнкина) Людмила
Отец ребёнка: Шлёнкин Михаил
Рождение ребёнка
1935
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно