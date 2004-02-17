Опякина (Шлёнкина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опякина (Шлёнкина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1926

Дата смерти

17.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926

Отец: Шлёнкин Михаил

Мать: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опякин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голотвин Сергей

Отец ребёнка: Опякин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Опякин Николай

Рождение ребёнка
20.11.1960

Дочь: Коротяева (Опякина) Наталья

Отец ребёнка: Опякин Николай

Рождение ребёнка
05.08.1962

Дочь: Верёвкина (Опякина) Светлана

Отец ребёнка: Опякин Николай

Рождение ребёнка
25.11.1963

Дочь: Шарапова (Опякина) Ольга

Отец ребёнка: Опякин Николай

Смерть
17.02.2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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