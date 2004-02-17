Опякина (Шлёнкина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1926
Дата смерти17.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926
Отец: Шлёнкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Опякин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Опякин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голотвин Сергей
Отец ребёнка: Опякин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Опякин Николай
Рождение ребёнка
20.11.1960
Дочь: Коротяева (Опякина) Наталья
Отец ребёнка: Опякин Николай
Рождение ребёнка
05.08.1962
Дочь: Верёвкина (Опякина) Светлана
Отец ребёнка: Опякин Николай
Рождение ребёнка
25.11.1963
Дочь: Шарапова (Опякина) Ольга
Отец ребёнка: Опякин Николай
Смерть
17.02.2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно