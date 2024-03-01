Шлёнкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлёнкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903

Отец: Шлёнкин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
06.08.1926

Дочь: Опякина (Шлёнкина) Людмила

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина

Смерть
Неизвестно

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