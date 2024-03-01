Шлёнкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903
Отец: Шлёнкин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1926
Дочь: Опякина (Шлёнкина) Людмила
Мать ребёнка: Шлёнкина (Кузьмина) Антонина
Рождение ребёнка
1935
Смерть
Неизвестно