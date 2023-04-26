Шагин Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения27.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1878
Отец: Шагин Семен Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шагина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шагина Парасковья Степановна
Рождение ребёнка
25.09.1907
Сын: Шагин Иван Иванович
Мать ребёнка: Шагина Парасковья Степановна
Смерть
Неизвестно