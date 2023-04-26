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Шагин Иван Семенович

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1878

Отец: Шагин Семен Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагина Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шагина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шагина Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Шагин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шагина Парасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

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