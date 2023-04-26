Шагина Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагина Парасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шагина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шагин Иван Семенович

Рождение ребёнка
25.09.1907

Сын: Шагин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шагин Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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