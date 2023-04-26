Шагина Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шагина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шагин Иван Семенович
Рождение ребёнка
25.09.1907
Сын: Шагин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шагин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шагин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно