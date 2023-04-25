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Шагин Семен Федорович

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шагин Федор Дмитриевич

Мать: Шагина Аксинья Саввовна (Саввина)

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.02.1850

Жена: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.6 о.1 д.316 стр.061об-062. запись № 15 от 11 февраля о бракосочетании в Метрической книге за 1850г. Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии. В пор... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Шагин Семен Семенович

Мать ребёнка: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.6, о.1, д.322, стр.008об-009. запись № 14 (лиц мужского пола) от 01 февраля о рождении в Метрической книге за 1852г. Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермско... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шагина Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
23.06.1866

Сын: Шагин Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись №82 (лиц мужского пола) метрической книги Преображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1866г. ( Ф.6 о.1 д.346, стр.059об).
Рождение ребёнка
18.08.1867

Сын: Шагин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Шагина (Полевова) Пелагея Федотовна

Запись № 106 (мужского пола) метрической книги Спасопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1867г. (Ф.6, о.1, д.349, стр.194об. Восприемники Семен (Се... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1878

Сын: Шагин Иван Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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