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Григорьев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Морозов Григорей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Григорьев Анатолий

Мать ребёнка: (Волхонская) Анна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Григорьев Василий

Мать ребёнка: (Волхонская) Анна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Григорьева) Ирина

Мать ребёнка: (Волхонская) Анна

Смерть
1977

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