Григорьев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Морозов Григорей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1944
Сын: Григорьев Анатолий
Мать ребёнка: (Волхонская) Анна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Григорьев Василий
Мать ребёнка: (Волхонская) Анна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Григорьева) Ирина
Мать ребёнка: (Волхонская) Анна
Смерть
1977