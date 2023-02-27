Морозов Григорей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Григорей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морозова) Фаина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Григорьев Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1932

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