(Волхонская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волхонская) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Волхонский Сергей

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1944

Сын: Григорьев Анатолий

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Рождение ребёнка
1947

Сын: Григорьев Василий

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Григорьев Иван

Смерть
Неизвестно
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