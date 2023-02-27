(Волхонская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Волхонский Сергей
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1944
Сын: Григорьев Анатолий
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Григорьев Василий
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Григорьев Иван
Смерть
Неизвестно