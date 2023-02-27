Григорьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Василий

Григорьев Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Григорьев Иван

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close