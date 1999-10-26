Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти26.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамаренко Андрей
Бракосочетание
09.06.1938
Муж: Крамаренко Андрей
Рождение ребёнка
28.08.1939
Сын: Краморенко Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Крамаренко Андрей
Рождение ребёнка
05.12.1943
Сын: Крамаренко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Крамаренко Андрей
Смерть
26.10.1999
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно