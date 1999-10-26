Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

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Место рождения

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

26.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Олейник Арсентий Иванович

Мать: Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамаренко Андрей

Бракосочетание
09.06.1938

Муж: Крамаренко Андрей

Рождение ребёнка
28.08.1939

Сын: Краморенко Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Крамаренко Андрей

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.12.1943

Сын: Крамаренко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Крамаренко Андрей

Касьяновка, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
26.10.1999
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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