Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна
женский, родилась 1870, Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
умерла 1925, Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Дети
Олейник ЯКОВ1900 г.р.
Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна15.07.1915 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Олейник ЯКОВ
Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна
Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович
Смерть
1925
Похороны
Неизвестно