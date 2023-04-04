Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1870, Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

умерла 1925, Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дети
Олейник ЯКОВ1900 г.р.
Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна15.07.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
1900

Сын: Олейник ЯКОВ

Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Крамаренко (Олейник) Аграфена Арсентьевна

Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Смерть
1925
Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

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