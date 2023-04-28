Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Олейник ЯКОВ
Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Крамаренко Аграфена Арсентьевна
Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович
Смерть
1925
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно