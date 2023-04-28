Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна

Олейник (Юрченко) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Олейник ЯКОВ

Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Крамаренко Аграфена Арсентьевна

Отец ребёнка: Олейник Арсентий Иванович

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1925
Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close