Фурсов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1875
Дата смерти21.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875
Бракосочетание
24.05.1895
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
29.11.1902
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
19.01.1906
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Фурсов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
29.07.1910
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
28.04.1912
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
05.11.1914
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична
Смерть
21.10.1918