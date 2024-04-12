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Фурсов Андрей Григорьевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.08.1875

Дата смерти

21.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875

Отец: Фурсов Григорий Антонович

Мать: Фурсова Надежда Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.05.1895

Жена: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Фурсов Наум Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Фурсов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1908

Сын: Фурсов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Фурсов Евдоким Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Фурсов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Сын: Фурсов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
21.10.1918
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