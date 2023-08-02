Фурсова (Рубных) Евдокия Ильинична
Место рожденияпос. Прокуроровка, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1877
Дата смерти17.11.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.05.1895
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.11.1902
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1906
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
10.05.1908
Сын: Фурсов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.07.1910
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.04.1912
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1914
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Григорьевич
Смерть
17.11.1914