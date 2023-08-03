Фурсова Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти27.02.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
?.01.1873
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Фурсов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Фурсов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
27.06.1881
Дочь: Фурсова Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
07.03.1884
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
23.12.1885
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
13.04.1887
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
15.02.1890
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1891
Сын: Фурсов Павел (Петр) Григорьевич
Отец ребёнка: Фурсов Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1905