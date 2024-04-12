Фурсова (Фурсова) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсова) Марфа Григорьевна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1881

Отец: Фурсов Григорий Антонович

Мать: Фурсова Надежда Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1902

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Домника Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Мелания Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Фурсов Аким Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.05.1910

Сын: Фурсов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1911

Дочь: Агрипена Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Фурсов Аким Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Фурсов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Фурсов Федор Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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