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Богданов Андрей Карпович

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.11.1898 ст.

Дата смерти

07.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.11.1898 ст.
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Села Боровского крестьянин Карп Матвеевич Богданов и Пелагея Сергеева, оба православные Восприемник крестьянин того же села Захарий Шипулин
Рождение
29.11.1898 ст.

Отец: Богданов Карп Матвеевич

Мать: Богданова Пелагея

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Около 30.01.1917 ст.

Жена: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крестьянин села Боровского Андрей Карпович Богданов православного вероисповедания, первым браком Села Боровского крестьянская дочь девица Гликерия Федорова Околелова православного вероисповедания По... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Богданов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Богданов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.06.1926

Дочь: Дымчан Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
1929
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Лишение избирательных прав за применение чужого труда в хозяйстве
Рождение ребёнка
1930

Сын: Богданов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Комиссарова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Арест
05.08.1937
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
31.10.1937
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Обвинение по ст. 58-10 58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 --... Показать все
Смерть
07.08.1942
Свободный, город Свободный, Амурская область
Реабилитация осужденного
06.10.1959
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Реабилитирован Алтайским крайсудом Основание реабилитации за отсутствием состава преступления
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