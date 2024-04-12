Богданов Андрей Карпович
Место рождения
Дата рождения29.11.1898 ст.
Дата смерти07.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.11.1898 ст.
Села Боровского крестьянин Карп Матвеевич Богданов и Пелагея Сергеева, оба православные Восприемник крестьянин того же села Захарий Шипулин
Рождение
29.11.1898 ст.
Отец: Богданов Карп Матвеевич
Мать: Богданова Пелагея
Бракосочетание
Около 30.01.1917 ст.
Крестьянин села Боровского Андрей Карпович Богданов православного вероисповедания, первым браком Села Боровского крестьянская дочь девица Гликерия Федорова Околелова православного вероисповедания По... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Богданов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.06.1926
Дочь: Дымчан Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Упоминание
1929
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Лишение избирательных прав за применение чужого труда в хозяйстве
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Комиссарова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Лукерья Фёдоровна
Арест
05.08.1937
Осуждение
31.10.1937
Обвинение по ст. 58-10 58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58-2 --... Показать все
Смерть
07.08.1942
Свободный, город Свободный, Амурская область
Реабилитация осужденного
06.10.1959
Реабилитирован Алтайским крайсудом Основание реабилитации за отсутствием состава преступления