Богданова (Околелова) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Околелова) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.10.1899 ст.

Дата смерти

03.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899 ст.

Отец: Околелов Фёдор Иванович

Мать: Околелова Соломея Минеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
23.10.1899 ст.
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Села Боровского крестьянин Фёдор Иванов Околелов и жена его Соломея Минеева Восприемники села Костина Лога крестьянка Агафия Федотова Ширееева
Бракосочетание
Около 30.01.1917 ст.

Муж: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крестьянин села Боровского Андрей Карпович Богданов православного вероисповедания, первым браком Села Боровского крестьянская дочь девица Гликерия Федорова Околелова православного вероисповедания По... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1920

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Богданов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Богданов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.06.1926

Дочь: Дымчан Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Богданов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Комиссарова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
03.07.1982
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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