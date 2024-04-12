Богданова (Околелова) Лукерья (Гликерия) Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1899 ст.
Дата смерти03.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1899 ст.
Крещение
23.10.1899 ст.
Села Боровского крестьянин Фёдор Иванов Околелов и жена его Соломея Минеева Восприемники села Костина Лога крестьянка Агафия Федотова Ширееева
Бракосочетание
Около 30.01.1917 ст.
Крестьянин села Боровского Андрей Карпович Богданов православного вероисповедания, первым браком Села Боровского крестьянская дочь девица Гликерия Федорова Околелова православного вероисповедания По... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1920
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Богданов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
14.06.1926
Дочь: Дымчан Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Комиссарова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Богданов Андрей Карпович
Смерть
03.07.1982