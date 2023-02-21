Околелова (Ширкеева) Соломея (Соломония) Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Ширкеев Миней?
Мать: не указана
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Богданова Лукерья Фёдоровна
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Катерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Околелов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Околелов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Место жительства
1924
Проживала у сына Василия в Боровском
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Околелов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край