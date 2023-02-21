Околелова (Ширкеева) Соломея (Соломония) Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова (Ширкеева) Соломея (Соломония) Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Ширкеев Миней?

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Муж: Околелов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Околелов Захар Федорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Богданова Лукерья Фёдоровна

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Катерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Околелов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Околелов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Проживала у сына Василия в Боровском
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околелов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Околелов Фёдор Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край