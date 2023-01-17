Околелов Захар Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Вера Захаровна
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Елизавета Захаровна
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Околелова Парасковья Захаровна
Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно