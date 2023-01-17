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Околелов Захар Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Околелов Фёдор Иванович

Мать: Околелова Соломея Минеевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Вера Захаровна

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Околелов Петр Захарович

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Околелов Иван Захарович

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Околелов Роман Захарович

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Околелова Парасковья Захаровна

Мать ребёнка: Околелова Парасковья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Парасковья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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