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Околелова Парасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Вера Захаровна

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Околелов Петр Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Околелов Иван Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Сын: Околелов Роман Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Околелова Парасковья Захаровна

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Живёт с сыном у брата мужа Околелова Василия Фёдоровича, вдова? С ними же живёт её свекровь Околелова (Ширкеева) Соломея Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Захар Федорович

Смерть
Неизвестно
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