Околелова Парасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Вера Захаровна
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Околелова Парасковья Захаровна
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Место жительства
1924
Живёт с сыном у брата мужа Околелова Василия Фёдоровича, вдова? С ними же живёт её свекровь Околелова (Ширкеева) Соломея Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно