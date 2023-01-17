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Богданов Павел Андреевич

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Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Богданов Андрей Карпович

Мать: Богданова Лукерья Фёдоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1991
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