Богданов Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1991