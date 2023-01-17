Богданова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Богданов Григорий Карпович
Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич
Проживал в Томская губ., Барнаульский уезд, Егуршинская вол., д. Бубенчиково
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Богданов Константин Карпович
Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталья Карповна
Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно