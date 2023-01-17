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Богданова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Богданов Григорий Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Проживал в Томская губ., Барнаульский уезд, Егуршинская вол., д. Бубенчиково
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Богданов Андрей Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Богданов Иван Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Богданов Константин Карпович

Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталья Карповна

Отец ребёнка: Богданов Карп Матвеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Карп Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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