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Старкова Матрёна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729 ст.

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Яков Корнеевич

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Дочь: Старкова Афимья Яковлевна

Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Сын: Старков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Зайцова (Старкова) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Канунникова (Старкова) Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Старкова Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1764 ст.
Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

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