Старкова Матрёна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729 ст.
Дата смерти1764 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Дочь: Старкова Афимья Яковлевна
Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Зайцова (Старкова) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Канунникова (Старкова) Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Старкова Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Старков Яков Корнеевич
Смерть
1764 ст.