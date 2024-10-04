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Старков Степан Яковлевич

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

Около 1835 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: Старков Яков Корнеевич

Мать: Старкова Матрёна Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1782 ст.

Жена: Старкова Аксинья Аникиевна

Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Старков Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Старкова Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Старков Казьма Степанович

Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Старкова Олимпиада Степановна

Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Около 1835 ст.
Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

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