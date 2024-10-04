Старков Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смертиОколо 1835 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.
Бракосочетание
До 1782 ст.
Каменка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Старков Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Старкова Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Старков Казьма Степанович
Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Старкова Олимпиада Степановна
Мать ребёнка: Старкова Аксинья Аникиевна
Смерть
Около 1835 ст.