Канунникова (Старкова) Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунникова (Старкова) Федосья Яковлевна

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1761 ст.

Дата смерти

До 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.

Отец: Старков Яков Корнеевич

Мать: Старкова Матрёна Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1782 ст.

Муж: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Канунников Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Канунников Иван Никифорович

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Дочь: Канунникова Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Канунникова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Канунников Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Канунников Игнат Никифорович

Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович

Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
До 1834 ст.
Большое Колодезное, город Новомосковск, Тульская область
В РС 1834 она уже не значится.

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