Канунникова (Старкова) Федосья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761 ст.
Дата смертиДо 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761 ст.
Бракосочетание
До 1782 ст.
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Канунников Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Канунников Иван Никифорович
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Дочь: Канунникова Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Канунникова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Канунников Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Канунников Игнат Никифорович
Отец ребёнка: Канунников Никифор Пименович
Смерть
До 1834 ст.
В РС 1834 она уже не значится.