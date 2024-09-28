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Зайцова (Старкова) Елена Яковлевна

Место рождения

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.

Отец: Старков Яков Корнеевич

Мать: Старкова Матрёна Михайловна

Урванка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1782 ст.

Муж: Зайцов Пётр Леонтьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Зайцов Даниил Петрович

Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Зайцов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Зайцова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич

Бобрик-Гора, Епифанский уезд, Тульская губерния
Место жительства
1823 ст.
Переведена в деревню Васильевуц Епифанского уезда (в какую именно отметить не могу - их три недалеко от Бобриков).
Смерть
Неизвестно

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