Зайцова (Старкова) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760 ст.
Бракосочетание
До 1782 ст.
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Зайцова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Зайцов Пётр Леонтьевич
Место жительства
1823 ст.
Переведена в деревню Васильевуц Епифанского уезда (в какую именно отметить не могу - их три недалеко от Бобриков).
Смерть
Неизвестно