Максимов Василий Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1918
Дата смерти1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1918
Отец: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
11.06.1948
Дочь: Максимова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
14.09.1953
Дочь: Талыгина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985