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Максимов Василий Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1918

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1918

Отец: Максимов Арсентий

Мать: Максимова Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1948

Дочь: Максимова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1953

Дочь: Талыгина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Любовь Васильевна

Смерть
1985
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