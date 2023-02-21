Максимова Матрена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.01.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Максимов Александр Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
18.08.1909
Сын: Максимов Иван Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Максимов Егор Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
18.10.1918
Сын: Максимов Василий Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
31.08.1921
Сын: Максимов Павел Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
14.01.1923
Сын: Максимов Серафим Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
22.02.1926
Дочь: Синицына Анастасия Арсентьевна
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
04.12.1927
Сын: Максимов Владимир Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
25.06.1932
Дочь: Иванова Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Андрей Арсентьевич
Отец ребёнка: Максимов Арсентий
Смерть
25.01.1958