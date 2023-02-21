Максимова Матрена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Матрена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Максимов Александр Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Максимов Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
1915

Сын: Максимов Егор Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Максимов Василий Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
31.08.1921

Сын: Максимов Павел Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
14.01.1923

Сын: Максимов Серафим Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
22.02.1926

Дочь: Синицына Анастасия Арсентьевна

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
04.12.1927

Сын: Максимов Владимир Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Иванова Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Андрей Арсентьевич

Отец ребёнка: Максимов Арсентий

Смерть
25.01.1958
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