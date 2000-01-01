Максимова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1948

Дочь: Максимова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Арсентьевич

Рождение ребёнка
14.09.1953

Дочь: Талыгина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Василий Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Василий Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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