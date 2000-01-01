Максимова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1948
Дочь: Максимова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Арсентьевич
Рождение ребёнка
14.09.1953
Дочь: Талыгина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Василий Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно