Тремасов Петр Андреев 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Петр Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Игушкин Андрей Иванов ушел в примаки1758 г.р.
Мать
(Тремасова) Василиса Егорова1770 г.р.
Дети
Тремасов Семен Петрович31.01.1826 г.р.
Тремасов Терентий Петрович05.04.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Игушкин Андрей Иванов ушел в примаки

Мать: (Тремасова) Василиса Егорова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Рождение ребёнка
31.01.1826

Сын: Тремасов Семен Петрович

Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина

Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Тремасов Терентий Петрович

Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Тремасова) Василиса Петровна

Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.05.1833

Сын: Тремасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
01.12.1835

Сын: Тремасов Николай Рекрут В 1855 Петрович

Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Смерть
Неизвестно

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