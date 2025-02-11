Тремасов Петр Андреев
мужской, родился 1801, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИгушкин Андрей Иванов ушел в примаки1758 г.р.
Мать(Тремасова) Василиса Егорова1770 г.р.
Дети
Тремасов Семен Петрович31.01.1826 г.р.
Тремасов Терентий Петрович05.04.1828 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
31.01.1826
Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Тремасов Терентий Петрович
Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Тремасова) Василиса Петровна
Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина
Рождение ребёнка
07.05.1833
Сын: Тремасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
01.12.1835
Сын: Тремасов Николай Рекрут В 1855 Петрович
Мать ребёнка: Тремасова Матрена Фомина
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно