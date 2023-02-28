(Тремасова) Василиса Егорова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агафья Андреева
Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно