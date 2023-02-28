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(Тремасова) Василиса Егорова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Егор Никифоров

Мать: (Марья Емельяновна) Настасья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агафья Андреева

Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Тремасов Матвей Андреев

Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин - Тремасов Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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