(Марья Емельяновна) Настасья
Место рожденияБарановка, Ульяновская область
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти26.09.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Василиса Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федосья Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Афимия Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: Егор Никифоров
Смерть
26.09.1806
Согласно МК умерла в 69 лет!!!