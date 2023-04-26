(Марья Емельяновна) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марья Емельяновна) Настасья

Место рождения

Барановка, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

26.09.1806

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Василиса Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федосья Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Афимия Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: Егор Никифоров

Смерть
26.09.1806
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Согласно МК умерла в 69 лет!!!
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