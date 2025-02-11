Тремасов Егор Никифоров
мужской, родился 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 26.03.1826, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Тремаша Зоркин) (Тремаша Зоркин) Никифор Перфильев1723 г.р.
МатьМарья Николаевна1742 г.р.
Супруги
Анастасия АлексеевнаОколо 1756 г.р.
Дети
(Тремасова) Василиса Егорова1770 г.р.
Татьяна Егорова1776 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Тремасова) Василиса Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Егорович
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Яковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев
Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федосья Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Афимия Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
21.04.1794
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: Мария Емельяновна
Место жительства
1795
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Смерть
До 26.03.1826
Место жительства
1835