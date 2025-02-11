Тремасов Егор Никифоров 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Егор Никифоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 26.03.1826, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Тремаша Зоркин) (Тремаша Зоркин) Никифор Перфильев1723 г.р.
Мать
Марья Николаевна1742 г.р.
Супруги
Анастасия АлексеевнаОколо 1756 г.р.
Дети
(Тремасова) Василиса Егорова1770 г.р.
Татьяна Егорова1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: (Тремаша Зоркин) (Тремаша Зоркин) Никифор Перфильев

Мать: Марья Николаевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Тремасова) Василиса Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Егорович

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Яковлев Алексей Пасынок Егоров/ Яковлев

Мать ребёнка: Анастасия Алексеевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федосья Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Афимия Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1794

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: Мария Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
До 26.03.1826
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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