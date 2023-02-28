Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Николаевна

Марья Николаевна

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: В Давыдовку Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: В Губашево Анна Никифорова

Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Егор Никифоров

Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Тремасов Яков Никифоров

Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
по РС 1795 г жена Катерина Андреева, по РС-1782 г жена Матрена Кирилловна????
Смерть
1770
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close