Марья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: В Давыдовку Анастасия Никифорова
Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: В Губашево Анна Никифорова
Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Егор Никифоров
Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: (Тремаша Зоркин) Перфильев
по РС 1795 г жена Катерина Андреева, по РС-1782 г жена Матрена Кирилловна????
Смерть
1770