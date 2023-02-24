Тремасов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

03.11.1865

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пётр Андреев

Мать: Матрёна Фомина

Смерть
03.11.1865
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