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Тремасов Николай Петрович
Тремасов Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
03.11.1865
Пол
Мужской
Отец
Пётр Андреев
1801 г.р.
Мать
Матрёна Фомина
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Пётр Андреев
Мать:
Матрёна Фомина
Смерть
03.11.1865
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