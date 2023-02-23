Матрёна Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти07.02.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Тремасов Терентий Петрович
Отец ребёнка: Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: василиса Петровна
Отец ребёнка: Пётр Андреев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тремасов Николай Петрович
Отец ребёнка: Пётр Андреев
Смерть
07.02.1878