Матрёна Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

07.02.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Тремасов Терентий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Андреев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: василиса Петровна

Отец ребёнка: Пётр Андреев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тремасов Николай Петрович

Отец ребёнка: Пётр Андреев

Смерть
07.02.1878
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