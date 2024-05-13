Лялин Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Лялин Максим Фомич
Работа или профессия
Неизвестно
оружейник, владелец самоварной фабрики
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лялин Лев Алексеевич
Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна
Смерть
Около 1839