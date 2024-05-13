Лялин Алексей Максимович Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Лялин Максим Фомич

Мать: (Лялина) Авдотья Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
оружейник, владелец самоварной фабрики
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лялин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Лялин Яков Алексеевич

Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лялин Лев Алексеевич

Мать ребёнка: (Лялина) Акулина Ивановна

Смерть
Около 1839

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