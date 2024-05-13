(Лялина) Акулина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лялин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Лялин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лялин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович

Смерть
Около 1841

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