(Лялина) Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лялин Лев Алексеевич
Отец ребёнка: Лялин Алексей Максимович
Смерть
Около 1841