(Лялина) Авдотья Осиповна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Лялина) Авдотья Осиповна

Место рождения

дочь крестьянина д. Харново (Вологодский у.)

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь крестьянина д. Харново (Вологодский у.)
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Лялина) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лялин Яков Максимович

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лялин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Лялин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Лялин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лялин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич

Смерть
1787

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