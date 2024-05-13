(Лялина) Авдотья Осиповна
Место рождениядочь крестьянина д. Харново (Вологодский у.)
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь крестьянина д. Харново (Вологодский у.)
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Лялина) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лялин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Лялин Максим Фомич
Смерть
1787