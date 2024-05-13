Лялин Максим Фомич 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялин Максим Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Лялин Фома Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Лялина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Лялин Яков Максимович

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лялин Михаил Максимович

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Лялин Алексей Максимович

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Лялин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лялин Григорий Максимович

Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна

Смерть
1786

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