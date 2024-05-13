Лялин Максим Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Лялин Фома Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Лялина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Лялин Григорий Максимович
Мать ребёнка: (Лялина) Авдотья Осиповна
Смерть
1786