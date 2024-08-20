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Лоб Василий Васильевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лоб Василий Семенович

Мать: Лоб Настасья

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоб Поликарп Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоб Елисавета

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лоб Казьма Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лоб Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лоб Родион Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лоб Поликарп Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1867

Сын: Лоб Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Лоб Парфирий Васильевич

Мать ребёнка: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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