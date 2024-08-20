Лоб Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лоб Василий Семенович
Мать: Лоб Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лоб Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
16.09.1867
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
07.09.1869
Мать ребёнка: Лоб Елисавета
Смерть
Неизвестно