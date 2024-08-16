Лоб Родион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Лоб Василий Васильевич
Мать: Лоб Елисавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоб Иван Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лоб Савва Родионович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
01.10.1906
Харитина - рождена 01.10.1906 Отец - Красноруцкий Парфентий Парфентьевич, мещанин г.Екатеринодар Мать - Домникия Семеновна
Смерть
Неизвестно