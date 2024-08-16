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Лоб Родион Васильевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лоб Василий Васильевич

Мать: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоб Иван Родионович

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лоб Савва Родионович

Мать ребёнка: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемник
01.10.1906
Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Харитина - рождена 01.10.1906 Отец - Красноруцкий Парфентий Парфентьевич, мещанин г.Екатеринодар Мать - Домникия Семеновна
Смерть
Неизвестно

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